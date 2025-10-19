Повар назвал самую полезную и при этом недооцененную каша

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал россиянам самую полезную и при этом незаслуженно недооцененную кашу. Его мнение опубликовало издание aif.ru.

© Freepik

По мнению Астафьева, одной из лучших для здоровья каш является перловка. В зернах ячменя, из которого готовится это блюдо, много клетчатки и ценных веществ, при этом она низкокалорийна.

«Она очень полезна, потому что обрабатывается минимально», — пояснил повар.

При этом от употребления в пищу любимой россиянами манки он посоветовал отказаться. По словам Астафьева, в составе этого продукта, кроме крахмала, фактически ничего нет, поэтому использовать ее в пищу возможно лишь в качестве загустителя при приготовлении различных блюд. Повар подчеркнул, что манка — это вообще не крупа, а крупно помолотая очищенная мука, а кашу из нее готовили, чтобы повысить калорийность рациона во времена голода и при лечении дистрофии.

