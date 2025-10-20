Топ-4 способа улучшить психическое здоровье после работы

По словам экспертов, время после 17 часов - ключевое для восстановления баланса тела и разума. Для этого важно следовать определённым привычкам каждый день.

Выведите тело из «рабочего» режима. Физическая активность - один из самых простых и эффективных способов сделать это. Одно исследование 2025 года показало, что прохождение примерно 7000 шагов в день связано с улучшением физического и психического благополучия. Дело в том, что движение запускает выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень гормонов стресса.

Общайтесь с другими (или с самим собой). По мнению Кэролайн Лиф, магистра наук и доктора философии, качественное общение с другими людьми жизненно важно для эмоциональной регуляции и долгосрочной устойчивости. Эксперты считают также, что одиночество действует как хронический стрессор, повышая уровень кортизола, что может привести к развитию как психических, так и физических заболеваний. И даже если вам не с кем поговорить, всё равно ведение дневника может повысить вашу психологическую устойчивость и эмоциональную регуляцию. Это значит, что вы будете себя ощущать менее одиноко.

Успокойте свой разум. Включите в свою жизнь «моменты размышлений» — время, когда вы отключаете все внешние раздражители и позволяете мыслям свободно блуждать. Благодаря такой практике вы поможете мозгу отдохнуть и перезагрузиться. Также попробуйте использовать рефлексивные практики для освобождения от накопившихся мыслей перед сном. Это может быть запись своих переживаний в дневник или составление списка дел на завтрак и откладывание его в сторону.

