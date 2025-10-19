Какой витамин помогает восстановить обоняние

В сезон ОРВИ многие отмечают потерю обоняния из-за вирусов и инфекций. Чтобы восстановить восприятие запахов, важно добавить в рацион витамин А, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), врач-терапевт Регина Садикова.

Основные причины нарушения обоняния связаны с заболеваниями носа и носовых пазух: риниты (включая аллергические), хронические бактериальные и грибковые инфекции, а также носовые полипы. Они вызывают воспаление и отек слизистой оболочки, что деформирует обонятельные рецепторы и препятствует их нормальной работе.

«Кроме того, к нарушению обоняния также приводят дефициты витаминов и микроэлементов, гормональные нарушения, воздействие токсических веществ (пестицидов, растворителей), длительный прием некоторых лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, противовоспалительных средств, сердечных гликозидов) и возрастные изменения – после 60 лет обоняние склонно снижаться вместе со слухом и зрением», – объяснила врач.

По ее словам, витамин А может стать эффективной частью комплексного подхода к лечению и профилактике нарушений обоняния.

Профессиональный магазин Беговых дорожек от ZonaSporta