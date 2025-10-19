Диетолог назвала 12 продуктов для эффективного снижения холестерина
Правильный рацион напрямую влияет на здоровье сердца. Врач-диетолог Бриттани Поулсон назвала продукты, регулярное употребление которых способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В список вошли продукты, богатые растворимой клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами:
- фасоль;
- орехи;
- авокадо;
- жирная рыба (лосось, тунец, сардины);
- ячмень;
- соя (тофу, темпе, соевое молоко);
- тёмный шоколад (от 70% какао);
- яблоки, цитрусовые и ягоды;
- овощи;
- чай (чёрный и зелёный);
- оливковое масло;
- продукты, обогащённые фитостеролами (маргарин, соки).
Эксперт отмечает, что ключевой принцип — не просто добавить эти продукты в рацион, а заменить ими менее полезные: насыщенные жиры и продукты с добавленным сахаром. Такой подход поможет существенно улучшить липидный профиль и сохранить здоровье сердца.