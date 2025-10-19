12 продуктов для эффективного снижения холестерина

Правильный рацион напрямую влияет на здоровье сердца. Врач-диетолог Бриттани Поулсон назвала продукты, регулярное употребление которых способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В список вошли продукты, богатые растворимой клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами:

фасоль;

орехи;

авокадо;

жирная рыба (лосось, тунец, сардины);

ячмень;

соя (тофу, темпе, соевое молоко);

тёмный шоколад (от 70% какао);

яблоки, цитрусовые и ягоды;

овощи;

чай (чёрный и зелёный);

оливковое масло;

продукты, обогащённые фитостеролами (маргарин, соки).

Эксперт отмечает, что ключевой принцип — не просто добавить эти продукты в рацион, а заменить ими менее полезные: насыщенные жиры и продукты с добавленным сахаром. Такой подход поможет существенно улучшить липидный профиль и сохранить здоровье сердца.