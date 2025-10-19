Гастроэнтеролог назвал самую щадящую диету для кишечника

Такой рацион питания поможет не только сбросить вес, но ещё и поддержать здоровье органов пищеварения. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о самой щадящей для кишечника диете. По словам врача, наиболее безопасным рационом для похудения считается рацион «Стол №4».

Это продуманный лечебный рацион, разработанный в системе питания по Певзнеру и утверждённый Министерством здравоохранения РФ. Она предназначена для людей с острыми и хроническими заболеваниями кишечника, когда работа желудочно-кишечного тракта нарушена, возникают диарея, метеоризм и воспалительные процессы, — сказал Белоусов.

Главная задача диеты — максимально щадить кишечник, снижать нагрузку на органы пищеварения и подавлять процессы брожения и гниения, создавая оптимальные условия для восстановления слизистой оболочки и нормализации стула.

Рацион «Стола №4» тщательно продуман. Из овощей разрешены картофель, морковь, кабачки, тыква и цветная капуста — исключительно в отварном или протёртом виде. Можно есть печёные яблоки без кожуры, спелые бананы и компоты из сухофруктов без сахара.

Допустимы блюда из нежирного мяса: говядины, телятины, курицы, индейки, кролика, приготовленные на пару или в виде котлет, суфле и фрикаделек. Для разнообразия разрешается есть рыбу. В списке допустимых: треска, судак, хек, также отварная или приготовленная на пару.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.