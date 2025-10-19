Какие продукты могут вызывать усталость и вялость

Директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов назвал в беседе с RT продукты, которые могут вызывать усталость и вялость.

Прежде всего он упомянул сахар, белый хлеб, сдобную выпечку и сладкие газированные напитки.

«Эти продукты — источник быстрых углеводов, которые блокируют орексин (белок-нейромедиатор, который вырабатывается в головном мозге и отвечает за аппетит). Быстрые углеводы угнетают его, а также мгновенно повышают уровень глюкозы в крови, тем самым создавая иллюзию прилива сил. Через короткое время происходит резкое падение сахара, что вызывает сонливость, раздражительность и усталость», — подчеркнул специалист.

Также эксперт включил в список картофель фри, гамбургеры, пицца и колбасы.

«Фастфуд содержит много простых углеводов, насыщенных и трансжиров, а также добавок и консервантов, которые ухудшают его усвоение. Организму требуется много энергии и времени, чтобы переварить такие блюда, поэтому после их употребления человек чаще ощущает тяжесть и упадок сил, а не бодрость», — предостерёг Куликов.

Помимо этого, по его словам, после алкоголя часто ощущается сонливость и снижение концентрации.

«Причина — в снижении уровня адреналина, норадреналина и ацетилхолина (нейромедиаторов, стимулирующих бодрствование). При этом повышается концентрация серотонина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиаторов, способствующих сну. Этанол подавляет выработку мелатонина, гормона эпифиза, который регулирует циркадные ритмы. Из-за нарушения происходит десинхронизация сна и бодрствования», — добавил он.

Отмечается, что чипсы, солёные закуски, консервы могут вызывать сонливость, так как богатая солью еда задерживает воду и повышает давление.

«Также упадок сил может быть связана с нехваткой натрия, который содержится в соли. Натрий отвечает за правильную передачу нервных импульсов, участвует в обеспечении сокращений мышц. Нехватка микроэлемента проявляется слабостью, сонливостью», — рассказал эксперт.

При чрезмерном употреблении кофе и энергетиков появляется сонливость, напомнил он.

«Кофеин вступает в реакцию с аденозином — молекулой, которая помогает нормальной работе сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и мочеполовой систем, а также участвует в переходе от бодрствования ко сну и в поддержании фазы глубокого сна. При недостатке сна аденозин начинает вырабатываться в больших количествах, вызывая сонливость», — отметил собеседник RT.

