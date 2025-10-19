Легкое упражнение против усталости и тяжести

Казалось бы нет ничего проще, чем поднять руки вверх. Оказывается, это упражнение помогает бороться с усталостью и тяжестью. Тело отзывается мгновенно. Вы сразу почувствуете ощущение легкости. В йоге и других восточных практиках его называют позой для молодости и долголетия.

Это упражнение занимает всего минуту, а делать его можно в любом положении, даже лежа. Кроме того, эта поза снимает скованность в теле, помогает выпрямить спину и раскрыть зажимы, что особенно полезно при сутулости. В положении лежа, вытягивая руки над головой и глубоко дыша, растягивайте все тело, подобно струне. Это улучшает пищеварение, уменьшает вздутие и ускоряет движение лимфы, отмечает канал Healthy.

Стоячие варианты, такие как поза Горы в йоге, выпрямляют осанку и тренируют равновесие. Это упражнение также подтягивает зону декольте и овал лица. Стойка у стены с поднятыми руками помогает сделать талию более выраженной. А ее динамичная версия, когда вы сгибаете и разгибаете руки в локтях, снимает усталость в спине. По другому ее еще называют «ангел у стены».

Для тех, кто занят, есть и облегченная версия. Можно посидеть минуту на стуле, только выпрямите спину и поднимите руки. Начинать можно с одной минуты, постепенно увеличивая время.

Ранее ученые выяснили, что даже легкие и короткие тренировки помогают избавиться от воспалений в организме. Физическая активность улучшает кровообращение и снабжение мозга кислородом, писал «ГлагоL».