Назван танец, который продлевает жизнь

Доктор Сюзанна Ферри из клиники в штате Джорджия является экспертом по работоспособности и долголетию.

Она рекомендует пациентам, особенно в возрасте от 40 до 60 лет, танцевать латиноамериканский танец сальсу для тренировки мозга.

Как сообщает телеканал CNBC, в этом танце верхняя часть тела выполняет действия, отличные от нижней. Тем самым человек активно задействует свой мозг. Сальса, вероятно, из-за этого является одним из лучших упражнений. Мозг нужно тренировать так же, как и мышцы.

Врач рекомендует уделять особое внимание качественному сну. При этом, считает она, нужно добавить к этому другое измерение. Последний прием пищи за пару часов до сна позволяет организму не заниматься перевариванием пищи, а процессом очистки организма ночью.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что названы неочевидные опасности отказа от ежедневного завтрака.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, — в теме «Свободной Прессы».