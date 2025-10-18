Врач рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда здоровью

Споры о вреде яиц из-за холестерина не утихают уже несколько десятилетий. Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что современные исследования на эту тему изменили этот подход.

Согласно последним данным, употребление до семи яиц в неделю не повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. В одном эксперименте участники, съедавшие 12 яиц за неделю, показали аналогичный уровень «плохого» холестерина (ХЛНП), что и группа, потреблявшая лишь пару штук, сообщила Анна Кореневич в своем блоге.

Кардиолог отметила, что причина кроется не в питании, а хроническом стрессе. Именно кортизол заставляет печень активно производить «плохой» холестерин, независимо от диеты. Это объясняет, почему даже у веганов, в чьем рационе полностью отсутствует холестерин, иногда повышены его показатели. Ключевыми триггерами названы страх, тревога, обиды, подавленные эмоции и зависимость от чужого мнения.

Ранее стало известно, что для снижения уровня плохого холестерина достаточно изменить пищевые привычки. Британские ученые обнаружили, что помочь может простая приправа, писал «ГлагоL».