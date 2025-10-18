Как правильно придерживаться лечебного голодания

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, что приступила к лечебному голоданию. Для этого она обратилась в специализированный центр. По словам знаменитости, все происходит под присмотром врачей. От голодания она ожидает получить снижение веса, естественное очищение и омоложение организма. Действительно ли полезно лечебное голодание и как правильно его проводить, выясняла «Вечерняя Москва».

Только под присмотром

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, что голодание может быть разным:

сухим (без жидкостей);

водным (с включением различных напитков, отваров и пищевых волокон).

«Для самого организма голод — это не совсем физиологичное состояние, поскольку идут непрерывные процессы обмена веществ. Желудочно-кишечный тракт по мере поступления пищи вырабатывает сок и ферменты. Когда пища не поступает в желудок, начинается интоксикация», — предупредила диетолог.

Чтобы очистить организм, применяются различные растворы для того, чтобы продукты распада не повреждали головной мозг, поскольку при интоксикации организма выделяется ацетон.

«Поэтому к лечебному голоданию нужно приступать исключительно под контролем специалистов, если вы уже решились на такую экстремальную методику», — указала собеседница «ВМ».

Кому подходит лечебное голодание

Лечебное голодание может применяться для обновления клеток организма, например при онкологических заболеваниях. Но как метод снижения веса оно не так эффективно, поэтому лучше обратить внимание на другие способы.

«После голодания человек видит результат снижения веса. Но из-за отсутствия еды может замедлиться обмен веществ», — обратила внимание Русакова.

Когда в организм не поступает белок, что неизбежно при голодании, в нем начинается распад собственной мышечной массы. В дальнейшем ее становится достаточно сложно восстановить, добавила диетолог.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева добавила, что лечебное голодание действительно может быть полезным для здоровья, но только при правильном подходе — как, например, у Оксаны Федоровой, которая обратилась в специализированную клинику.

«Главное, чтобы не было никаких противопоказаний. Лечебное голодание применяется для снижения веса, детоксикации, улучшения метаболизма и в какой-то мере для продления жизни. Но нужно соблюдать правила, чтобы не навредить своему здоровью», — предупредила собеседница «ВМ».

Польза лечебного голодания заключается в снижении воспаления, уменьшении маркеров хронического воспаления и чувствительности к инсулину. Это важно, когда есть преддиабет. Лечебное голодание будет полезным для активации аутофагии — процесса очищения клеток от поврежденных компонентов, а также для общего омоложения.

«Голодание может быть интервальным (16 часов голода и восемь часов питания) или кратковременным — от суток до двух суток. Также могут быть разгрузочные дни — один или два дня в неделю. И длительное голодание — от трех до семи дней», — объяснила собеседница «ВМ».

Конечно, подобное серьезное голодание требует специальной подготовки и контроля врача. За два-три дня до начала голодания нужно исключить тяжелую пищу: жирную, жареную еду и алкоголь.

«Стоит перейти на легкие растительные продукты, овощи, фрукты, крупы и, конечно, сократить порции. А также пить воду не меньше полутора-двух литров в день, можно с лимоном», — порекомендовала эксперт.

При подготовке к голоданию лучше всего будет избегать физических перегрузок. Их можно заменить на йогу и легкие прогулки.

«Нужно следить за своим самочувствием, чтобы не было слабости и каких-то других симптомов. Если они появляются, то стоит обратиться к врачу. Выход из голодания тоже непростой: нужно начинать с легкой пищи, а не сразу есть жирное, постепенно вводить молочные и мясные продукты, а также избегать переедания в первые два–три дня», — обратила внимание диетолог.

У голодания, хоть и лечебного, есть следующие противопоказания:

беременность, кормление грудью;

сахарный диабет первого и второго типа;

заболевания желудочно-кишечного тракта в период обострения;

язва;

гастрит;

заболевания почек.

«Прежде чем приступить к лечебному голоданию, нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Его не назначают при низком весе, булимии и анорексии», — заключила Писарева.

Ученые выяснили, что длительное водное голодание может нанести вред людям с проблемами с сердечно-сосудистой системы. «Вечерняя Москва» выяснила, почему водная диета угрожает здоровью организма.