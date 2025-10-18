Тяга к сладкому - это не просто желание получить удовольствие; иногда она может сигнализировать о дефиците некоторых витаминов и минералов или гормональных колебаниях, объяснила кардиолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Валида Дадаева, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Так, среди причин сильного желания поесть сладостей - недостаточное потребление белка, а также дефицит витаминов группы В, магния и хрома. Все это может нарушить регуляцию аппетита и энергетический обмен, что потенциально приводит к повышенной тяге к сладкому, поясняет кардиолог.

На пищевые пристрастия влияют и гормональные колебания. У женщин, например, увлечение сластями может возникнуть в определенные фазы менструального цикла или при беременности.

Порой тяга к сладкой, богатой углеводами пище может быть способом "самолечения" депрессии, а порой просто связана с какими-то яркими и теплыми воспоминаниями, продолжает эксперт.

Однако стоит помнить, что рацион с высоким содержанием сахара способен провоцировать скачки артериального давления, развитие диабета, ожирения, жировой дистрофии печени.

Справиться с тягой к сладкому помогут различные приятные занятия - прогулки, теплые ванны или чтение. Также, зная за собой такую слабость, можно заранее спланировать полезные перекусы, способные заменить лакомства.

"Качественный сон, регулярная физическая активность и сбалансированный рацион - все это эффективные, научно обоснованные стратегии, позволяющие контролировать тягу к сладкому и поддерживать здоровое самочувствие", - резюмировала Валида Дадаева.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста