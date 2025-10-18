Почему морковь особенно полезна для сердечно-сосудистой системы

Этот овощ может стать эффективной стратегией в контроле и профилактике высокого артериального давления. Об этом рассказала диетолог Элизабет Барнс.

Эксперт выделяет несколько ключевых механизмов воздействия моркови на сердечно-сосудистую систему.

Мощный антиоксидант. Бета-каротин, придающий моркови оранжевый цвет, эффективно контролирует артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение холестерина. Исследования показали, что морковный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов у людей с гипертонией. Богатый состав. Морковь содержит калий, который регулирует давление, борясь с влиянием соли, и укрепляющую здоровье сердца клетчатку. Специальные пигменты. Фиолетовые сорта содержат антоциан, а красные — ликопен; оба этих вещества помогают снижать давление, воздействуя на стенки артерий.

Морковный сок может быть особенно эффективен для профилактики давления, отмечает Элизабет Барнс.

Употребление моркови в умеренных количествах безопасно для здоровья. Единственный возможный побочный эффект от переедания — каротинемия, безвредное обратимое состояние, при котором кожа слегка желтеет.