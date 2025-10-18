Почему морковь особенно полезна для сердечно-сосудистой системы

Диетолог назвала неочевидный овощ, который поможет снизить давление
Этот овощ может стать эффективной стратегией в контроле и профилактике высокого артериального давления. Об этом рассказала диетолог Элизабет Барнс.
Эксперт выделяет несколько ключевых механизмов воздействия моркови на сердечно-сосудистую систему.
- Мощный антиоксидант. Бета-каротин, придающий моркови оранжевый цвет, эффективно контролирует артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Снижение холестерина. Исследования показали, что морковный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов у людей с гипертонией.
- Богатый состав. Морковь содержит калий, который регулирует давление, борясь с влиянием соли, и укрепляющую здоровье сердца клетчатку.
- Специальные пигменты. Фиолетовые сорта содержат антоциан, а красные — ликопен; оба этих вещества помогают снижать давление, воздействуя на стенки артерий.
Морковный сок может быть особенно эффективен для профилактики давления, отмечает Элизабет Барнс.
Употребление моркови в умеренных количествах безопасно для здоровья. Единственный возможный побочный эффект от переедания — каротинемия, безвредное обратимое состояние, при котором кожа слегка желтеет.