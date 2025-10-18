Эндокринолог перечислил лучшие источники омега-3 жирных кислот

Богатыми источниками омега-3 жирных кислот являются лосось, рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа. Об этом сообщила эндокринолог Мария Калошина.

Лосось — отличный источник омеги-3. Именно его рекомендуют употреблять в пищу. Эта кислота содержится в нем в необходимом количестве. В 100–150 граммах рыбы содержатся от 1,5 до 2,5 граммов омеги-3. Это перекрывает с лихвой суточную норму, — цитирует ее РИА Новости.

По словам медика, еще омега-3 содержится в скумбрии и сельди. Также хорошей альтернативой могут стать рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа.

Кроме того, специалист рассказала о пользе омега-3 жирных кислот и об их влиянии на организм.

Омега-3 жирные кислоты поступают к человеку только из пищи, сам организм синтезировать их не умеет. Этот вид кислот самый полезный. Он регулирует баланс хорошего и плохого холестерина, снижает воспаление, помогает иммунным клеткам. Поэтому в пище должны каждый день содержаться продукты, богатые этим видом омега кислот, — пояснила собеседница агентства.

