Почему неправильный прикус может замедлить прогресс в спорте

Неправильный прикус может быть скрытой причиной недостаточного восстановления после тренировок и замедления спортивного прогресса. Об этом в беседе с порталом «Чемпионат» рассказала врач-ортодонт, амбассадор EUROKAPPA Academy Ксения Софроницкая.

«Сон и прикус — части одной системы. Нарушение в одном звене неизбежно тянет за собой проблемы в другом. В результате человек не получает полноценного отдыха, утром чувствует себя разбитым, даже если спал 8-9 часов. Дневная сонливость, снижение концентрации, раздражительность, проблемы с памятью, боль в мышцах лица и шеи — это также характерные симптомы проблем с прикусом», — пояснила эксперт.

По словам ортодонта, различные нарушения прикуса могут приводить к синдрому обструктивного апноэ сна, когда дыхание во сне временно прекращается из-за перекрытия дыхательных путей. К таким нарушениям относятся дистальная окклюзия (смещение нижней челюсти назад), глубокий или открытый прикус, сужение зубных дуг, скученность зубов.

«При апноэ организм испытывает многократные микропробуждения, недостаток глубоких стадий сна, хроническое кислородное голодание. Это означает снижение выносливости, ухудшение реакции и для спортсменов — более длительное восстановление после нагрузки», — говорит Софроницкая.

Ещё одной проблемой является бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне, которое часто связано с неправильным прикусом. Мышцы, участвующие в жевании и стабилизации головы, напрямую связаны с шейным и плечевым отделами. Их перенапряжение нарушает биомеханику всего тела и влияет на качество восстановления после тренировок, добавила врач.

Для решения этих проблем специалист рекомендует ортодонтическое лечение с использованием прозрачных капп-элайнеров, которые особенно удобны для спортсменов — не травмируют слизистую и не мешают при физической нагрузке.