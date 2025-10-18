Назван сок, помогающий снизить давление

Гранатовый сок поможет вам снизить давление
Некоторые исследования показывают, что гранатовый сок положительно влияет на давление. Вот что сейчас по этому поводу известно учёным.
Согласно результатам некоторых научных работ, сок граната снижает систолическое и диастолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Однако данные всё же неоднозначны.
К примеру, одно исследование 2023 года показало, что ежедневное употребление 280 мл гранатового сока снижает систолическое давление в среднем на 6 мм рт. ст. Более высокие дозы снижали только диастолическое артериальное давление на 3 мм рт. ст.
Ещё одна научная работа 2023 года продемонстрировала, что влияние граната на кровяное давление может прекратиться уже через два месяца, а обзор 2017 года показал более стабильные и долгосрочные преимущества для систолического давления.
В исследовании 2024 года отмечается, что гранатовый сок более эффективно снижает систолическое давление у людей с исходными показателями этого давления более 130 мм рт. ст.
Также обзор шести клинических испытаний дал неоднозначные результаты. В некоторых работах польза от граната была, а в некоторых нет.
В целом считается, что гранат обладает антиоксидантными свойствами, за счёт чего и снижает давление. Наиболее активные антиоксиданты в этом фрукте снижают окислительный стресс, блокируют ангиотензинпревращающий фермент, что приводит к сужению кровеносных сосудов, а также повышают уровень оксида азота. Это способствует уменьшению показателей артериального давления.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.