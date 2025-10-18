Санитарные врачи назвали самые проблемные продукты питания

Санитарные врачи Югры подвели итоги своей работы за текущий год. За девять месяцев 2025 года они выявили шесть категорий товаров, которые вызывают беспокойство.

Как пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора ХМАО-Югры, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в сфере производства кулинарных продуктов, где отклонения от технологии составили 26%. Второе место по числу нарушений заняли биодобавки — 21,1%. Нарушения при изготовлении молочной продукции составили 17,2%. Рыбные товары также попали в категорию проблемных с долей 7,1%, кондитерские изделия — 6%, а безалкогольные напитки — 5,8%.

В общей сложности в результате 110 проверок и 295 профилактических визитов было изъято из оборота 80 партий некачественной продукции общим весом более 5 тонн. В отношении недобросовестных производителей было возбуждено 105 дел об административных правонарушениях.

