Диетолог назвал самые полезные для здоровья масла и соусы

Любите добавлять в блюда соусы и масла? Тогда подборка от Джиллиан Кубала, магистра наук и дипломированного диетолога из Уэстхэмптона, штат Нью-Йорк, вам поможет. Вот восемь самых полезных вариантов.

Оливковое масло. Оно содержит много полезных для сердца мононенасыщенных жиров и полифенолов. Исследования показывают, что употребление этого масла в больших количествах защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака.

Хумус. Полстакана этого блюда содержат 6 г белка и немного менее 5 г клетчатки. Кроме того, есть данные, что перекус хумусом отлично снижает аппетит.

Сальса. Её готовят из помидоров, сока лайма, перца чили, лука, чеснока, кинзы. Сальса не только низкокалорийна, но и содержит большое количество витамина С и антиоксидантов.

Гуакамоле. В авокадо содержится много клетчатки, полезных жиров, магния, фолиевой кислоты, витамина С. Гакамоле делают из пюре этого фрукта с добавлением лука, сока лайма. Можете использовать эту смесь вместо майонеза.

Греческий йогурт. Он богат кальцием, белком, витамином А и В12. В некоторых видах греческого йогурта также много пробиотиков, которые поддерживают работу кишечника, повышают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление.

Кимчи. Традиционное корейское блюдо, которое готовят из капусты. Ферментированные овощи содержат пробиотики, которые важны для кишечника. При этом в порции кимчи всего 22,5 ккал.

Масло из орехов и семян. Такие масла содержат белки, полезные жиры, магний, витамин Е. При покупке ищите варианты без добавления сахара.

Соус маринара. Обзор 28 исследований, проведённый в 2019 году, показал: у людей с более высоким потреблением томатов и более высокой концентрацией ликопина в крови вероятность развития болезней сердца ниже на 14%.

