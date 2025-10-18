Как клетчатка помогает снизить риск развития рака груди

Вероятность развития рака молочной железы у женщин в течение жизни составляет около 13%. Здоровое питание - один из способов профилактики этого заболевания. Особенно важно при этом есть клетчатку.

Вот несколько причин, почему клетчатка защищает от рака груди.

Избыток эстрогена. Клетчатка помогает выводить эстроген из организма. Это может снизить риск развития гормон-рецептор-положительного рака молочной железы. Примерно 3 из 4 случаев этого заболевания являются именно гормон-рецептор-положительными. Известно, что употребление 25 г клетчатки в сутки помогает уменьшить вероятность развития рака молочной железы.

Инсулин. Растворимая клетчатка замедляет всасывание глюкозы, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает инсулин.

© Getty Images. EatingWell design

Жирные кислоты, защищающие от рака. Клетчатка питает полезные кишечные бактерии, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты (бутират). Эти кислоты обладают противовоспалительным и противоопухолевым действием. Одно исследование 2024 года показало, что у людей с раком молочной железы уровень короткоцепочечных жирных кислот в стуле был ниже, чем у здоровых.

Продукты, богатые и другими питательными веществами. В фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновых, семенах есть не только клетчатка, но и другие полезные соединения. Всё это помогает в профилактике развития онкологии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.