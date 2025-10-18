Какие бобовые помогут улучшить здоровье сердца и кишечника

Исследования показывают, что различные виды бобовых приносят пользу здоровью. Например, они способствуют хорошему пищеварению, нормализуют уровень сахара в крови и не только.

Чёрная фасоль. Она содержит много белка и клетчатки. В ходе одного исследования участники, которые регулярно употребляли чёрную фасоль, имели ниже индекс массы тела и более тонкую талию.

Нут. Он помогает поддерживать работу сердца, контролировать вес и сахар в крови. Исследования показывают, что при регулярное употребление нута и продуктов на его основе (например, хумуса) приводит к более высокому потреблению ключевых питательных веществ, в том числе клетчатки, фолата, магния, калия, железа, полезных жиров.

Белая фасоль. Это богатый источник белка, клетчатки и другие веществ. Включение такой фасоли в рацион связывают с улучшением пищеварения, уровня сахара в крови, контролем веса.

Фасоль пинто. Она полезна в варёном и охлаждённом виде благодаря резистентному крахмалу. Исследования связывают этот крахмал с поддержанием здоровья кишечника, уменьшением аппетита.

Красная фасоль. Это отличный источник фолиевой кислоты, которая важна для поддержания развития плода во время беременности. Также красная фасоль содержит много белка и клетчатки, сочетание которых может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Лимская фасоль. Калий, магний, клетчатка в её составе помогают контролировать вес и улучшают здоровье сердца.

Соевые бобы. Они содержат калий, клетчатку и другие вещества, которые защищают мозг и борются с воспалением. Также исследования связывают потребление изофлавонов в соевых бобах с более низким риском развития болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.