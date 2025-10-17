Перечислены добавки, которые нужно принимать вместе с магнием

Магний участвует во многих процессах в организме. Для лучшего усвоения его нужно принимать с другими веществами.

Витамин D. Этот витамин D, особенно его форма D3, помогает кишечнику лучше усваивать магний. Об этом говорит Линн Романсия, магистр наук, зарегистрированный диетолог, диетолог в медицинском центре Providence St. Jude. Кроме того, магний тоже помогает организму перерабатывать и использовать витамин D.

Белок. Если вам сложно получать его из пищи, попробуйте протеиновый порошок. В идеале выбирайте такие, в которые добавлен сахар из аллюлозы или архата.

Клетчатка. Исследования показывают, что короткоцепочечные фруктоолигосахариды (ФОС) могут увеличить усвоение магния на 12–18%, а полиолы в фруктах и ​​овощах на 25%. Лучше всего получать клетчатку из пищи.

Пробиотики. Они способствуют поддержанию сбалансированного микробиома кишечника. Это помогает усвоить все виды питательных веществ, в том числе магний. Для потребления магния особенно полезны пробиотики со штаммами лактобацилл и бифидобактерий.

Цинк. Выбирайте из добавок органические формы - лицинат или пиколинат. Правда, слишком большое количество цинка может блокировать усвоение магния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.