Врач Давид Кальехо заявил, что употребление кока-колы без сахара может привести к проблемам со здоровьем. Его слова передает издание Deia.

Как отметил Кальехо, неприятная правда об этом напитке заключается в том, что, несмотря на отсутствие сахара, в нем содержатся подсластители, которые тоже негативно влияют на здоровье. Так, они изменяют состав микрофлоры кишечника в худшую сторону и повышают тягу к сладостям, пояснил доктор.

Раскрыл он и другие риски, связанные с употреблением кока-колы без сахара: она увеличивает риск болезней сердца и смертности от них. При этом специалист подчеркнул, что сахар все-таки считается более вредным для здоровья, чем подсластители.

