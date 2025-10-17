Секрет хорошей памяти и крепкой печени: зачем организму нужен холин?

Холин — это важный элемент, который часто называют «витаминоподобным веществом». Несмотря на то что он не относится к традиционным витаминам, его роль в организме человека трудно переоценить.

© runews24.ru

Мария Молоствова, эксперт по биохакингу, рассказала RuNews24.ru о функциях холина, его источниках, а также причинах его дефицита.

«В современном мире, где вопросы здоровья и питания становятся всё более актуальными, холин заслуживает особого внимания. Этот нутриент способствует правильному функционированию мозга, поддерживает здоровье печени и регулирует уровень липидов в организме», — Мария Молоствова акцентирует внимание на важности холина, особенно для беременных и кормящих женщин, а также на его роли в профилактике нейродегенеративных заболеваний.

Холин участвует в множестве биохимических процессов:

Когнитивные функции: исследования показывают, что холин способствует улучшению памяти и концентрации, а также повышает общее настроение и снижает уровень раздражительности. Это особенно важно для студентов и тех, кто требует повышенной концентрации в повседневной деятельности.

Регуляция гомоцистеина: холин помогает поддерживать уровень гомоцистеина в норме, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокий уровень этого соединения может вызвать серьезные проблемы с сердцем.

Здоровье печени: холин участвует в липидном обмене и предотвращает накопление жиров в печени, что может привести к таким тяжелым заболеваниям, как неалкогольная жировая болезнь печени.

По словам эксперта Молоствовой, дефицит холина может быть связан с несколькими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и деменция. Во время беременности и грудного вскармливания он особенно критичен, поскольку недостаток холина в организме матери может негативно сказаться на когнитивных способностях младенца.

Согласно рекомендациям, взрослым мужчинам следует потреблять около 550 мг холина в день, тогда как для беременных и кормящих женщин эта норма увеличивается до 425-900 мг соответственно. Важно отметить, что перед началом приема добавок обязательно стоит проконсультироваться с врачом, особенно в случае индивидуальных потребностей.

«Основные источники холина — это пища животного происхождения, такая как яйца, мясо и молочные продукты. Получить достаточное количество холина можно и из растительной пищи, хотя это будет сложнее. Бобовые, орехи и некоторые овощи также содержат холин, но в меньших количествах».

Холин является жизненно важным нутриентом, необходимым для поддержания здоровья мозга, печени и общего самочувствия. Дефицит этого вещества может иметь серьезные последствия, особенно для беременных женщин и их детей. Чтобы избежать недостатка холина, важно следить за своим питанием, включать в него богатые этим веществом продукты и, при необходимости, рассматривать возможность добавок.

Таким образом, внимание к уровню холина в нашем рационе — это шаг к хорошему самочувствию и качественной жизни.