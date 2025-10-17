Врач рассказал, как избежать смерти от ожирения

Ежедневный подсчет калорий, правильное питание и регулярная физическая нагрузка помогут справиться с лишним весом, заявила НСН врач Ирина Скорогудаева.

Люди набирают лишний вес из-за переедания и отсутствия физической нагрузки, это вызывает тяжелые заболевания и приводит к сокращению жизни, заявила НСН кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, если человек не занимается в спортзале, то его норма 1200 ккал в день.

Больше 5 млн россиян умерли в России за 30 лет из-за лишнего веса, подсчитали в РАНХиГС. Например, в 2023 году свыше 200 тысяч смертей были связаны с избыточной массой тела и ожирением, это примерно каждый восьмой случай, пишет «Коммерсант». Наибольшая смертность зафиксирована среди мужчин 50–79 лет и женщин старше 60 лет. При этом у женщин две трети всех смертей, связанных с лишним весом, вызваны именно ожирением.

«Если у вас физическая нагрузка фактически отсутствует, вы не двигаетесь, а тратите калории только на интеллектуальную нагрузку, то норма в день в среднем для взрослого человека составляет 1200 ккал. Они необходимы для работы органов, поддерживающих жизнеобеспечение организма. В этом случае набирать вес вы не будете. Но, к сожалению, люди едят гораздо больше, иногда 5000 ккал. Жиры, например, очень калорийные: каждый грамм это 9 ккал, а в белках по 3 ккал каждый грамм. Поэтому употребление большого количества жирной и сладкой пищи приводит к тому, что в сутки мы потребляем слишком много калорий, но не тратим их. Жиры будут откладываться в депо и накопить его можно сколько угодно», - пояснила Скорогудаева.

Избыточный вес наносит катастрофический вред организму, он приводит к серьезным заболеваниям и преждевременной смерти. При этом ожирение сильно «омолодилось» - все чаще им страдают дети.

«Жировые клетки вырабатывают разнообразные гормоны, которые влияют на обменные процессы в организме. В том числе меняется реология крови, появляется склонность к тромбозу, к свертыванию. Повышается артериальное давление. И самое главное: жировая клетчатка является главным источником синтеза такого соединения, как адипонектин. Адипонектин – это белок, который контролирует всю сердечно-сосудистую систему, в том числе сахара, основных обменных процессов. Избыточный вес приводит к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает репродуктивную функцию. Даже иногда у детей на фоне избытка веса начинает развиваться давление, так называемый гипоталамический пубертатный синдром. Это называется путь в короткую жизнь в инвалидности», - рассказала медик.

Только ежедневный подсчет калорий, правильное питание и регулярная физическая нагрузка помогут справиться с лишним весом.

«Самое главное приучать себя и детей контролировать то, что мы едим, и не допускать переедания. Какой-то одной диеты не существует. Единственное, что для всех одинаково: если человек перестает есть, то он все равно будет худеть. Самый простой способ: не есть больше 1000-1200 ккал в сутки. Придется посчитать, сколько калорий в продуктах. Один раз научитесь, и дальше это делать будет проще. Обязательно хотя бы час в день добавить физическую нагрузку: можно просто гулять, ходить. Мы созданы природой, чтобы двигаться. В противном случае развивается атрофия мышц, потеря плотности костной ткани. Детей надо заставлять заниматься спортом, чтобы они не сидели сутками перед компьютером и что-то хомячили», - порекомендовала врач.

Чем старше становится человек, тем ему требуется меньше есть и больше двигаться, чтобы сохранять нормальный индекс тела. Связано это с тем, что уровень основного метаболизма падает каждые десять лет. Людям с ожирением лучше худеть под наблюдением врача.

«Если человек уже болен, то здесь уже человеку надо помогать и подключать к процессу похудения врачей. У них уже развивается гипотиреоз - эндокринологическое заболевание, которое также способствует тому, чтобы человек уже не похудел – и много других проблем со здоровьем. Людям с очень большим весом очень сложно похудеть: им надо больше двигаться, но это большая нагрузка на суставы и вызывает боль. Это очень долгий процесс, быстрое похудение ни к чему хорошему не ведет. Причем, в процессе сбрасывания веса важное значение имеет каждый килограмм. Вес снизится только на 2 килограмма, а картина по метаболическому синдрому уже будет лучше, чем была до этого», - подчеркнула специалист.

