Как выбрать продукты для перекуса при болезнях ЖКТ

Перекусы между основными приемами пищи необходимы для поддержания энергии. Для людей, имеющих проблемы с ЖКТ, перекус – это метод профилактики ухудшения состояния.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, при сильном голоде вырабатывается желудочный сок. Он обжигает кислотой орган, что вредно при болезнях желудочно-кишечного тракта, например, гастрите.

При этом, в разговоре с Москвой 24 Соломатина уточнила, что при болезнях ЖКТ нельзя употреблять в качестве перекуса орехи, ягоды и сухомятку.

Необходимы продукты, которые будут обволакивать слизистую и защищать ее. Это супы-пюре, каши, бананы, подчеркнула диетолог.

