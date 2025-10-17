Какой витамин полезнее для костей — К2 или К1

И К1, и К2 - это типы витамина К. Они играют важную роль в организме человека, но витамин К2 больше связан с поддержанием здоровья костей.

Исследования показывают, что витамин К2 важен для формирования костей и наиболее эффективен для увеличения их минеральной плотности и снижения риска переломов. Этот витамин поддерживает метаболизм костей, может быть полезен для профилактики развития остеопороза и его лечения - как и витамин D и кальций.

Витамин К делится на две основных формы: К1 (филлохинон) и К2 (менахиноны). Витамин К1 содержится по большей части в листовых зелёных овощах, витамин К2 - в мясе, ферментированных продуктах, молочных продуктах. Считается, что К2, который поступает с пищей, усваивается быстрее, чем К1.

Кроме того, витамин К2 в организме сохраняется дольше - несколько дней. Витамин К1 находится в крови обычно только несколько часов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.