Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

Ученые из Японии обнаружили, что экстракт семян маракуйи способен защищать клетки сетчатки глаза от разрушения, связанного с окислительным стрессом — основной причиной возрастной макулярной дегенерации. Эксперименты показали, что под действием экстракта и содержащегося в нем полифенола пицеатаннола поврежденные клетки восстанавливали жизнеспособность почти до нормального уровня. Работа опубликована в Scientific Reports (Sci Rep).

По данным исследования, обработка клеток пигментного эпителия (ARPE-19) экстрактом маракуйи увеличивала их активность более чем на 30 процентов, а после воздействия перекиси водорода — восстанавливала до 90 процентов исходной энергии. Ученые отметили, что пицеатаннол не только нейтрализует свободные радикалы, но и нормализует работу митохондрий, восстанавливая синтез АТФ — главный источник энергии клетки.

По словам авторов, такой эффект делает экстракт семян маракуйи перспективным компонентом функционального питания и профилактических средств для сохранения зрения. При этом исследование проводилось в клеточной модели, и для подтверждения пользы на практике необходимы испытания на животных и людях.

