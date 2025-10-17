Эксперт назвал лучшее блюдо для борьбы с гриппом осенью

Оно смягчает неприятные симптомы и помогает быстрее выздороветь. Лучшим блюдом для борьбы с гриппом является классический куриный суп, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Исследования показали, что куриный бульон содержит карнозин, который может помочь иммунной системе на ранних стадиях борьбы с гриппом. Кроме того, тёплая жидкость облегчает симптомы и поддерживает гидратацию, – отметил Карпенко.

При этом эксперт предупредил, что ни один продукт или метод не является «волшебной таблеткой». Поддержка иммунитета должна быть комплексной.

Карпенко также перечислил ключевые факторы, которые ослабляют иммунную защиту осенью. Среди них — резкое сокращение светового дня, «синдром возвращения из отпуска» и связанный с ним стресс, а также переход на более тяжёлую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов.

Среди действительно эффективных народных средств для общего укрепления организма врач выделил контрастный душ.