Последствия топового челленджа: что будет, если помыть голову 100 раз

Дерматологи и трихологи бьют тревогу: такой эксперимент может нанести серьёзный вред коже головы и волосам.

В сети набирает популярность очередной челлендж – участники на камеру моют голову раз за разом, стараясь достигнуть цифры 100.

Вирусные челленджи в интернете не всегда безопасны, поэтому не стоит им слепо следовать, особенно когда речь идет о здоровье. Подробнее о том, к чему приводят такие эксперименты, рассказала врач-дерматолог, трихолог сети клиник ЦИДК Виолетта Цицулина.

«Важно понимать, что кожа головы, как и кожа лица, – это живой орган, обладающий собственной экосистемой. На ней обитают миллионы бактерий, часть из которых является полезной микрофлорой. Эта микрофлора участвует в поддержании здорового баланса кожи, предотвращая развитие воспалительных процессов и чрезмерного производства кожного сала. Частое мытье нарушает микроклимат на коже, делая ее уязвимой», – комментирует специалист сети клиник ЦИДК.

Чем же на самом деле грозит помывка головы шампунем 100 раз подряд?

Ощущение чистоты и свежести не сравнится с негативными последствиями. Уже после нескольких интенсивных помывок, шампунь, особенно агрессивный, начнет разрушать защитный липидный барьер кожи головы. Это приведет к:

Сухости и стянутости кожи, ведь липидный барьер выполняет функцию защиты от внешних воздействий, в том числе, от обезвоживания. Его разрушение вызовет ощущение сухости, стянутости и дискомфорта.

Повышенной чувствительности, так как поврежденный барьер делает кожу головы более восприимчивой к раздражителям, таким как пыль, косметические средства и даже вода. Это может проявиться в виде зуда, покраснения и шелушения.

Усилению работы сальных желез – чрезмерное мытье может привести к повышенной активности сальных желез. Кожа, лишенная защитного барьера, пытается компенсировать потерю влаги и липидов, вырабатывая больше кожного сала. Это в свою очередь вызовет ощущение жирности волос.

Возникновению перхоти – нарушение баланса микрофлоры кожи головы может способствовать развитию грибковых инфекций, что проявляется в виде перхоти. Более того, чрезмерная сухость также может приводить к шелушению кожи, имитируя перхоть.

Развитию аллергической реакции – постоянное воздействие химических компонентов шампуня может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется в виде раздражения, покраснения, зуда и даже дерматита.

Важно помнить о том, что результат от 100 помывок индивидуальный и напрямую зависит от типа волос и чувствительности кожи, но в любом случае это крайне вредно.

Как же часто нужно мыть голову?

Идеальная частота помывки головы зависит от ряда факторов. Среди них следует отметить:

Тип кожи – для жирной кожи головы рекомендовано мытье через день или даже каждый день, при использовании мягкого шампуня. Сухая помывка может быть раз в 2-3 дня. При нормальной коже головы моют ее 2-3 раза в неделю.

Тип волос – тонкие волосы загрязняются быстрее, чем плотные и густые.

Образ жизни – люди, занимающиеся спортом, или имеющие серьезные физические нагрузки, могут мыть голову по мере загрязнения, порой даже каждый день.

Используемые средства для укладки – гели, муссы, лаки для волос загрязняют волосы и кожу головы быстрее, чем обычные средства для ухода.

Как понять, что режим мытья неправильный?

При слишком редком мытье волосы выглядят жирными, не сохраняют объем. Появляется перхоть и зуд, волосы плохо пахнут, забиваются поры на коже головы.

Если же голову моют слишком часто – волосы становятся ломкими и сухими, а кожа волосистой части головы очень чувствительной. Она шелушиться и зудит. Ощущается стянутость.

В случае возникновения любых проблем с кожей головы или волосами, необходимо обратиться к врачу-трихологу. Специалист сможет определить причину проблемы и назначить соответствующее лечение. Не занимайтесь самолечением, ведь это может привести к непредсказуемым последствиям. Здоровая кожа головы и красивые волосы – это результат правильного ухода и внимательного отношения к собственному организму, а не гонка за вирусными трендами.