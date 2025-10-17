Врач предупредил об опасности варенья из фейхоа

Варенье из фейхоа может быть полезным при умеренном употреблении и правильном приготовлении. Но несмотря на полезные свойства, варенье из фейхоа может навредить людям с сахарным диабетом, гипертиреозом (состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов) и аллергией, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«От варенья стоит отказаться при сахарном диабете из-за высокого содержания сахара. Даже при замене сахара на подсластители — фруктоза из фейхоа повышает гликемию. Кроме того, избыток легкоусвояемых углеводов способствует накоплению жира. Из-за содержания йода фейхоа противопоказано при гипертиреозе. Также важно помнить о возможных аллергиях. Язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью в обострении тоже могут стать ограничением при употреблении варенья: кислота и клетчатка могут раздражать слизистую», – объяснил врач.

По словам врача, взрослым стоит употреблять не более 1–2 чайных ложек в день, детям старше 3 лет — по полторы не чаще 2–3 раз в неделю.