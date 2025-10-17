Кардиолог предупредил о главных рисках длинных новогодних каникул

Предстоящие новогодние каникулы в 2026 году, которые продлятся 12 дней, несут россиянам не только отдых, но и повышенные риски для здоровья. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru назвал четыре основные опасности, которые подстерегают людей в праздничный период.

Специалист связывает рост травматизма не с самими праздниками, а с общей безрассудностью поведения, которая в это время обостряется.

Врач назвал главные угрозы продолжительных каникул.