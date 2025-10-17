Кардиолог предупредил о главных рисках длинных новогодних каникул
Предстоящие новогодние каникулы в 2026 году, которые продлятся 12 дней, несут россиянам не только отдых, но и повышенные риски для здоровья. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru назвал четыре основные опасности, которые подстерегают людей в праздничный период.
Специалист связывает рост травматизма не с самими праздниками, а с общей безрассудностью поведения, которая в это время обостряется.
Врач назвал главные угрозы продолжительных каникул.
- Бытовой травматизм. Лидером по рискам остаются порезы и другие травмы, полученные во время приготовления праздничных блюд. Отдельную опасность представляет откупоривание шампанского — пробка, попавшая в глаз, может стать причиной серьёзной травмы.
- Проблемы со здоровьем из-за переедания. Нарушение режима питания и злоупотребление солёными закусками приводят к резким скачкам артериального давления и увеличивают риск гипертонических кризов.
- Пиротехника. Несмотря на то что с ужесточением правил продаж и запуска фейерверков ситуация улучшилась, пиротехника по-прежнему остаётся источником серьёзных травм.
- Катание на тюбингах. Врач особо выделил этот вид зимнего отдыха как крайне травмоопасный, особенно для детей, и предупредил о риске повреждений позвоночника.