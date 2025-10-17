Терапевт назвал признаки дефицита меди, которые нельзя игнорировать

Недостаток меди в организме может серьезно отразиться на общем состоянии здоровья, предупреждает врач-терапевт Анастасия Якимова. Среди наиболее характерных признаков дефицита этого важного микроэлемента - быстрая утомляемость, ослабление иммунной защиты и различные неврологические нарушения.

Медь участвует в ключевых физиологических процессах: способствует усвоению железа, укрепляет соединительные ткани, поддерживает работу нервной системы и помогает организму противостоять инфекциям.

Особое внимание на уровень меди стоит обратить людям, часто сталкивающимся с анемией, повышенной хрупкостью костей или регулярными простудами.

Внешними маркерами недостатка этого вещества могут служить ухудшение состояния волос и ногтей, чрезмерная сухость кожных покровов и появление нехарактерных светлых пятен.

В группе повышенного риска находятся пациенты с нарушениями пищеварения, перенесшие операции на ЖКТ, приверженцы веганской диеты и люди преклонного возраста.