Ученые рассказали о важном недостатке женских кроссовок

Новое исследование показало, что женские кроссовки могут мешать спортсменкам раскрыть свой потенциал. В статье, опубликованной в журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine, отмечается, что в конструкции беговой обуви есть «критический пробел», который не учитывает женскую анатомию.

© Ferra.ru

По словам первого автора нового исследования доктора Криса Напье, доцента кафедры биомедицинской физиологии и кинезиологии в Университете Саймона Фрейзера в Британской Колумбии, Канада, большинство так называемых женских кроссовок на самом деле не предназначены для женщин. Они разрабатываются на основе мужской модели ступни, которую просто уменьшают в размерах. В результате такая обувь может не подходить по размеру и мешать достижению результатов.

© Alvaro Medina Jurado via Getty

В рамках этого исследования специалисты отобрали 21 женщину. Участницам было от 20 до 70 лет, также они имели от 6 до 58 лет опыта в беге. 11 из группы бегали ради удовольствия, в среднем по 30 км в неделю, а 10 участвовали в соревнованиях, преодолевая в среднем 45 км в неделю.

Большинство опрошенных женщин заявили, что хотели бы, чтобы их обувь была шире в носке и уже в пятке, а также давала лучшую амортизацию. По словам Напье, это отражает общие различия в форме стопы у мужчин и женщин. У женщин в целом шире таз и длиннее ноги относительно размера тела. Это влияет на механику бега и силы, действующие на стопы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.