Как выбрать подушку, от которой не будет болеть шея и спина

Часто ли вы просыпаетесь с болью в спине или шее? Возможно, в этом виновата неподходящая подушка. Вот как её правильно подобрать.

Первый и самый важный аспект при выборе подушки - это её высота. Правильно подобранная подушка должна полностью заполнять зазор, который образуется между шеей, головой и плечами. Шейный отдел при этом остаётся ровным и находится на одной линии с позвоночником.

Разные положения сна требуют разной высоты подушки. Если вы спите на боку, то подушка должна быть упругой и высокой. Лучше всего, если она заполняет пространство между плечом и ухом и не проседает под весом головы.

Если вы любите спать на спине, то подушку выбирайте средней высоты. При сне на животе подушка должна быть как можно более тонкой и мягкой.

Важную роль играет и наполнитель подушки. Перо и пух подойдут тем, кто любит мягкие подушки, но людям с астмой лучше присмотреться к чему-то другому.

Синтетика станет отличным выбором для тех, кому важны практичность, чистота, лёгкость ухода.

Существуют и латексные подушки, которые не вызывают аллергии. Однако некоторым они кажутся чересчур жёсткими и упругими.

Если говорить про пену с эффектом памяти, то первые дни вам такая подушка может показаться очень вязкой или плотной. Тем не менее она полезна для тех, кто испытывает хронический дискомфорт в шее или спине.

