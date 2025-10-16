Упражнения, которые остановят потерю мышечной массы после 50 лет

После 50 лет одна из самых серьёзных проблем организма - это утрата мышц. Без постоянных силовых тренировок в этом возрасте сила быстро снижается, что затрудняет выполнение даже повседневных дел. Тайлер Рид, бакалавр наук, сертифицированный персональный тренер, назвал несколько простых упражнений, которые помогут стать сильнее и нарастить мышцы.

Приседания со стулом. Они укрепляют ноги и мышцы ягодиц. Благодаря таким регулярным тренировкам вы легко будете справляться с подъёмом по лестнице, вставанием со стула, переносом тяжестей. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, прямо перед устойчивым стулом. Опускайтесь назад и вниз, пока не коснётесь стула. Опираясь на пятки, встаньте в исходное положение. Повторите всё 12–15 раз.

Отжимания от стены. Это упражнение укрепляет грудь, плечи и трицепсы, развивает силу жима. Встаньте лицом к стене и вытяните руки так, чтобы ладони были на уровне груди. Согните руки в локтях, прижимая грудь к стене, и вернитесь в исходную позицию. Повторите упражнение 10–15 раз.

Ягодичные мостики. Выполните это упражнение 12–15 раз. Оно поможет добиться устойчивости при ходьбе или подъёме по лестнице.

Step-Ups. Это упражнение поможет вам легче подниматься по лестнице и преодолевать препятствия на пути. Поочерёдно меняйте ноги и сделайте по 8–10 повторений на каждую сторону.

"Супермен". Благодаря этому упражнению вы избавитесь от сутулости, которая часто с возрастом усиливается. Удерживайте положение Супермена 2–3 секунды, а затем опустите тело на пол. Выполните 8–12 повторений.

Подъёмы на носки стоя. Тренировать икры важно для развития силы ходьбы, равновесия, стабильности голеностопа. Выполняйте подъёмы 12-15 раз.

