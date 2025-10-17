Сомнолог объяснил, кому может навредить дневной сон

Дневной отдых далеко не всегда полезен как взрослым, так и детям. Этот вопрос очень индивидуален, поэтому понятия обязательного послеобеденного сна или детского «тихого часа» нет – некоторым это противопоказано, так как может спровоцировать бессонницу ночью, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

«У каждого человека своя длительность сна. Среднее значение — 7-9 часов, но индивидуально оно может варьироваться от 4 до 12. И вот людям короткоспящим дневной сон, как правило, не нужен», — пояснил специалист.

Нет показанной всем единой длительности сна, так как она формируется исходя из генетической предрасположенности, подчеркнул сомнолог. По его словам, зачастую у людей и в 20 лет и в 70 лет может быть одинаковая потребность во сне, а отмечаться такие характеристики, типичные для конкретного человека, начинают уже с шести-семи лет. По этой причине не нужно заставлять всех детей обязательно спать во время «тихого часа», так как если ребенок не сможет уснуть, а будет просто лежать, то у него с детских лет начнет формироваться паттерн: «постель = бессонница».

Другая ситуация складывается в случае, если человек регулярно не высыпается, а к таковым, по статистике НАФИ, относятся 50% современных работающих людей. В таком случае дневной сон, даже неглубокая дремота, будет полезной, отметил врач.

«Даже дрема от 5 до 20-30 минут — это вполне себе полезная опция, особенно при хроническом недосыпе. Такой power nap, как это называют на Западе, то есть энергетический пересыпчик, действительно может освежать, восстанавливать работоспособность и помогать человеку доработать до вечера», — пояснил Бузунов.

Он также посоветовал прислушиваться к организму, выделяя на сон требуемое количество сна, подчеркнув, что если человек переспит, то вместо бодрости будет чувствовать разбитость.

До этого врач сомнолог Павел Кудинов рассказал , что дневной сон может быть полезен для организма при соблюдении правильного режима. По его словам, такой отдых позволит компенсировать недосып, однако, это не должно стать привычкой. При наличии проблем с засыпанием такой сон может нанести вред, потому что он снижает естественную сонливость вечером и усложняет ночное засыпание. Врач уточнил, что 20–30 минут отдыха днем помогут освежиться. Полноценный сон лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не нарушать циклы сна, добавил он.

