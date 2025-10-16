Какие орехи помогут справиться со стрессом

Учёные отмечают, что употребление грецких орехов может улучшить психическое здоровье. В частности, они снижают стресс, улучшают настроение, способствуют лучшему отдыху.

Согласно результатам исследований, грецкие орехи помогают бороться со стрессом. Употребление 56 г грецких орехов в день в течение 16 недель помогло людям лучше переносить стресс во время учёбы. В этом же исследований участники сообщили об улучшении сна.

Ещё одна небольшая научная работа показала, что регулярное употребление грецких орехов может влиять на уровень серотонина (гормона, влияющего на настроение).

Однако для подтверждения всех этих результатов нужно провести ещё более масштабные исследования.

Грецкие орехи могут быть полезны для общего здоровья также за счёт питательных веществ (клетчатка, белок, жиры, железо, магний, кальций, калий, фолат, полифенолы, витамин В6, Е, медь, цинк), полезных жиров, поддержания работы сердца, мозга, кишечника, контроля уровня сахара в крови и веса.

