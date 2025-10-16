Почему в холода тянет на калорийную еду и как с этим бороться

С наступлением осени и зимы многие замечают повышенную тягу к сладкой, жирной и калорийной пище. Как объяснила врач-эндокринолог и диетолог Ульвия Гулизаде, это не просто слабость характера, а сложная биологическая реакция организма на холод.

По словам эксперта, на холоде тело активирует механизмы обогрева, что требует дополнительной энергии. Логичным следствием является чувство голода, сигнализирующее о необходимости восполнить затраты.

Кроме того, холод влияет на ключевые гормоны, регулирующие аппетит. Происходит временное снижение чувствительности мозга к «гормону сытости» лептину, в то время как выработка «гормона голода» грелина может увеличиваться. Усугубляет ситуацию и сезонное снижение уровня «гормона настроения» серотонина, которое вызывает тягу к быстрым углеводам.

Тяга именно к калорийной пище — это древний эволюционный механизм выживания.

Наш мозг, не осознавая, что мы живём в эпоху круглогодичного изобилия, по-прежнему руководствуется древней программой: «холодно → нужно создать энергетические запасы», – пояснила эксперт.

Однако поддаваться этому инстинкту опасно. Последствиями бесконтрольного переедания могут стать не только набор веса и отложение висцерального жира, но и ухудшение контроля сахара в крови, повышение холестерина и усиление осенней хандры.

