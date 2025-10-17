Диетолог рассказал, как с помощью воды определить степень голода

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева сказала, что вода помогает определить степень голода.

Эксперт в беседе с «Москвой 24» пояснила, что если после выпитого стакана воды голод быстро возвращается, то это признак того, что пора поесть.

По словам Писаревой, в связи с этим, если через некоторое время после основного приема пищи человек испытывает голод и упадок сил, перекус поможет ему поддержать стабильный уровень сахара и снизит риск переедания.

Врач добавила, что полезный перекус должен сочетать белок и клетчатку, к примеру, сухофрукты, фрукты, ягоды, отварные яйца, орехи, йогурт без сахара.

