Какие продукты нельзя смешивать с миндалем

Миндаль - отличный источник питательных веществ. Однако при сочетании с определёнными видами пищи они могут хуже усваиваться. Вот от каких продуктов лучше отказаться, если вы собираетесь готовить блюдо с этим орехом.

Молочные продукты. В миндале много железа (на 100 г - 3,71 мг), а при употреблении с молочными продуктами оно может хуже усваиваться. Всё потому, что в "молочке" содержится казеин, препятствующий усвоению этого вещества.

Рафинированный сахар. Миндаль замедляет усвоение углеводов, но этот эффект может быть не таким выраженным, если вы едите орехи с сахаром.

Обработанные продукты. Они содержат много натрия - миндаль же помогает регулировать вес и защищает организм от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление этих продуктов вместе сведёт на нет все преимущества орехов.

Соевые продукты. Оксалаты и фитаты в миндале могут ухудшить способность организма усваивать кальций, железо и цинк из соевых продуктов.

Солёная пища. Из-за большого количества соли вы не получите преимущества для здоровья сердца от миндаля.

