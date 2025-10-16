Какие продукты ухудшают качество сна

Чрезмерное употребление одной группы продуктов может нарушить работу мозга и серьезно ухудшить качество сна, рассказала невролог Ирина Милюхина. Врач назвала эту причину в разговоре с KP.RU.

Она сослалась на исследование ученых из Китая, касавшееся качества сна сотрудниц кондитерской фабрики. Специалисты выяснили, что от сладостей серьезно страдает глубина сна.

Милюхина подчеркнула, что именно глубокий сон имеет ключевое значение для восстановления мозга — в это время информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Если этот процесс нарушается, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать информацию.

Милюхина добавила, что для мозга, помимо сладостей, опасны алкоголь и красное мясо.

