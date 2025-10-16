Биолог рассказала, кому может быть вреден борщ

Популярный среди россиян суп — борщ — может нести скрытые угрозы для здоровья. О потенциальных рисках в разговоре с «Лентой.ру» рассказала биолог Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

© Чемпионат.com

Несмотря на обилие витаминов, минералов и клетчатки от овощей, наваристый борщ противопоказан людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как пояснила эксперт, основной вред может исходить от бульона. При длительном приготовлении костей в нём накапливаются пурины, которые превращаются в мочевую кислоту, что особенно опасно для страдающих гастритом, язвой, панкреатитом и подагрой. Кроме того, в процессе долгой варки мяса в бульон могут выделяться тяжёлые металлы и токсические вещества.

Жирные мясные бульоны вредны при сосудистых болезнях, лишнем весе и панкреатите, а обильное использование масла в зажарке грозит изжогой и лишними калориями.

Ещё один фактор риска — нитраты, которые могут выделяться из плохо или быстро сваренных овощей. Они опасны для людей с болезнями сердца, нарушениями давления и ишемической болезнью. Также нитраты способны ухудшать снабжение тканей кислородом, что нежелательно при нарушениях кроветворения.

