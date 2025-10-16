Названы первые признаки нехватки витаминов

Врач-терапевт Нафисет Хачмафова раскрыла информацию о первых признаках недостатка витаминов в организме человека.

«Первый признак дефицита витаминов - нетипичная усталость. К примеру, вы выполняете тот же объем работ в офисе, но сил с каждым разом все меньше, а настроение все хуже. Также могут возникать раздражительность, нарушения сна и повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Врач уточнила, что сухость кожи и трещины указывают на дефицит витамина А, а бледность, слабость и одышка – на нехватку фолиевой кислоты и витамина B12.