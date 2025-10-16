Британские диетологи назвали фрукт, полезный при запоре

Британская ассоциация диетологов обновила рекомендации по лечению запора. В документ включили один фрукт, сообщает издание Telemundo.

Как заявила ведущий автор руководства Эйрини Димиди, в настоящее время все рекомендации сосредоточены исключительно на лекарственных препаратах. Что касается питания, прописывалось лишь употребление клетчатки и воды, но это не подкреплялось исследованиями, пояснила она.

Теперь же, продолжила специалистка, появились первые научно обоснованные рекомендации по лечению запора с помощью диеты. Так, авторы документа призвали людей с этой проблемой включить в рацион киви. Кроме того, в руководстве фигурирует и ржаной хлеб, дополнила Димиди.

