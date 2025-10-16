Какие группы лекарств нельзя совмещать с кофе

Фармацевт Дипа Камдар заявила, что некоторые группы лекарств несовместимы с кофе. Их она назвала в разговоре с изданием Noticias Ao Minuto.

При совместном употреблении кофе и препаратов от гриппа их эффект может усилиться, что приведет к тревожности, головной боли, учащенному сердцебиению, бессоннице и, согласно исследованиям, повышению уровня сахара в крови, предупредила Камдар. Также стоит разграничить этот напиток и лекарства от астмы, а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Кроме того, кофеин мешает усвоению препаратов для лечения проблем с щитовидной железой, утверждает специалистка. Что касается обезболивающих медикаментов, такое сочетание чревато раздражением желудка и даже кровотечением. В заключение Камдар посоветовала избегать одновременного употребления кофе и препаратов для сердечно-сосудистой системы, антидепрессантов и антипсихотиков.

