Можно ли считать роллы полезной пищей

Роллы содержат большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей, — рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

© Газета.Ru

«Состав роллов нельзя назвать полезным. Белый шлифованный рис — это быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. Часто его еще и обильно сдабривают сладковатым рисовым уксусом с сахаром. Также в них добавляют творожный сыр, обычно «филадельфию». Это жирный (обычно 50–70%) сливочный сыр, источник насыщенных жиров и калорий. Сливочный соус, майонез, темпура — частые добавки, которые превращают роллы в калорийную бомбу», — рассказала врач.

Частое их употребление может привести к набору веса.