Названы лучшие продукты-антидепрессанты

Морская капуста, бананы, горький шоколад являются продуктами-антидепрессантами. Как рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре во Всемирный день здорового питания, продуктом-антидепрессантом можно назвать и мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина, то есть "гормона счастья".

Кроме того, мясо повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.

"К продуктам-антидепрессантам относятся бананы. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где он превращается в "гормон счастья" - серотонин. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия", - пояснили в пресс-службе.

Также к таким продуктам относится горький шоколад.

"Морская капуста - функцию регуляции уровня гормона адреналин, необходимого для хорошего настроения и самочувствия, несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее ученые озвучили природный способ остановить порчу продуктов.