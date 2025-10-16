Назван напиток, который повышает риски подагры

Риски развития подагры повышаются при соблюдении нездоровой растительной диеты, которая отличается низким содержанием цельного зерна и преобладанием рафинированных злаков (это злаки, из которых удалили внешние слои зерна, такие как отруби и зародыш) и сахаросодержащих напитков, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Подагра является наиболее распространенным видом воспалительного артрита, вызванного отложениями в суставах солей мочевой кислоты. Заболевание сопровождается нестерпимой, быстро нарастающей и проходящей за несколько часов или суток болью в суставах, при этом кожа над ними краснеет, а сами они увеличиваются в объеме. Из других симптомов — повышенная температура тела, слабость, потливость. В запущенных случаях на суставах могут образовываться наросты.