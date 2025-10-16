Два утренних ритуала, которые помогут сердцу и сосудам

В 55 лет врач сказал автору канала «Тюнинг тела — блог Дениса Мгеладзе», что жить активной жизнью осталось лет 10, а дальше начнутся больные суставы да шумы в сердце. А через пару недель и один разговор со спортивным врачом жизнь снова заиграла яркими красками. Дело все в двух простых привычках: зарядке и правильном завтраке. Для утренней разминки больше всего подойдут самые обычные приседания, ведь они отлично разгоняют кровь и разминают корпус. Завтрак можно назвать даже спортивным, хотя такой и нужен для здорового организма. Его мы собираем из белков, сложных углеводов и клетчатки. Хорошо подойдет овсянка с творогом и яблоком, яичница с овощами, гречка с курицей и салатом. Ранее «ГлагоL» писал о том, как стакан кефира продлевает жизнь и сохраняет молодость. Это даже не выдумка: пробуют этот способ даже врачи.

