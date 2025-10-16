Эксперт рассказал о пользе тыквенного супа для здоровья

Тыква — один из самых богатых источников бета-каротина (провитамина А), который в организме преобразуется в активный витамин А и не разрушается при варке. Этот компонент играет ключевую роль в поддержании зрения, иммунитета и здоровья кожи, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При термической обработке, особенно при варке, часть водорастворимых витаминов (например, витамин С и некоторые витамины группы B) действительно частично разрушается. Однако жирорастворимые витамины (А, Е) и минералы сохраняются значительно лучше. Более того, варка способствует лучшему усвоению бета-каротина — особенно если суп готовится с добавлением небольшого количества растительного масла или сливок», — отметил врач.

Тыквенный суп обладает, по словам врача, целым рядом терапевтических и профилактических свойств.

«Среди них поддержка иммунитета благодаря высокому содержанию витаминов А и С, антиоксидантная защита (каротиноиды и витамин Е замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний), нормализация пищеварения за счет клетчатки и поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний в составе тыквы помогают регулировать артериальное давление», — рассказал доктор.

Несмотря на то, что тыква — гипоаллергенный продукт, при его употреблении есть некоторые ограничения, — например, сниженная кислотность желудка и мочекаменная болезнь. В больших количествах тыква может усугубить эти состояния.