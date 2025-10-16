Диетолог перечислил десять осенних суперфудов для иммунитета и энергии

С сокращением светового дня и похолоданием организм как никогда нуждается в витаминной поддержке. Диетолог Лариса Никитина в разговоре с URA.RU составила рейтинг главных осенних суперфудов — доступных продуктов, которые помогут укрепить иммунитет, сохранить энергию и хорошее настроение.

Эксперт подчёркивает: осенью важно делать ставку на сезонные продукты, выращенные в своей климатической зоне, а не на привозные экзотические фрукты.

Тыква. Лидер по содержанию бета-каротина, который преобразуется в витамин А, необходимый для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Она идеальна для супов-пюре и каш. Калина. Настоящий щит от простуды, по содержанию витамина С опережает лимон. Укрепляет нервы, улучшает сон и снижает давление. Норма — до 100 г ягод в день. Облепиха. Чемпион по витамину С, а также витаминам А и Е. Ускоряет заживление ран, укрепляет иммунитет. Полезна в виде свежих ягод, чая или знаменитого масла. Клюква. Обладает мощными противовоспалительными свойствами, особенно полезна для здоровья мочеполовой системы. Бодрит, снижает жар и улучшает пищеварение. Шиповник. Рекордсмен по аскорбиновой кислоте. Его настои укрепляют иммунитет, выводят токсины и обладают желчегонным действием. Брусника. Содержит натуральный консервант — бензойную кислоту. Полезна при воспалениях, повышенном давлении и для профилактики цистита. Капуста (особенно квашеная). Источник пробиотиков и сульфорафана, который помогает очищать организм. Квашеная капуста отлично поддерживает микрофлору кишечника. Свёкла. Богата железом и фолиевой кислотой, улучшает кровоток и повышает выносливость. Для лучшего усвоения железа диетолог советует сочетать её с лимоном. Грибы. Ценный источник растительного белка и редкого для растений витамина D, который важен при нехватке солнца для костей и иммунитета. Гранат. Богат антиоксидантами, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает нормализовать гормональный баланс у женщин.

Никитина отмечает, что кислыми ягодами вроде калины и облепихи не стоит злоупотреблять при проблемах с желудком, а в случае с орехами и семенами лучше ограничиться небольшой горстью в день.